На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Президент Ильхам Алиев утвердил список работ, которые будут проведены для ликвидации последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана.

- Госагентство автодорог (39,1 млн манатов): Ремонт и восстановление разрушенных мостов, укрепление подпорных стен и восстановление дорожного полотна в пострадавших районах.

- Госагентство водных ресурсов (21,4 млн манатов): Очистка русел рек, ремонт коллекторно-дренажных сетей, восстановление дамб и систем водоснабжения.

- ОАО «Азеришыг» (15 млн манатов): Восстановление поваленных опор ЛЭП, ремонт трансформаторных подстанций и замена поврежденных кабелей для возобновления подачи электричества.

- МЧС (8,8 млн манатов): Укрепление береговых линий, закупка дополнительного насосного оборудования и проведение аварийно-спасательных работ в жилом секторе.

- Исполнительная власть г. Баку (1,4 млн манатов): Ремонт ливневых стоков и устранение повреждений городской инфраструктуры в столице.

Это серьезное выделение средств (почти 86 млн манатов) подтверждает масштаб разрушений после мартовских и апрельских ливней, о которых говорилось в тексте распоряжения.