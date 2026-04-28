В бакинском детсаде воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

В Баку трехлетний ребенок якобы подвергся насилию в детском саду №273, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, мать ребенка Айгюн Адыгезалова утверждает, что воспитательница детского сада нагрела нож и приложила его к руке (пальцу) ребенка. По ее словам, причиной стало то, что ребенок попросил воспитательницу сменить ему испачканный подгузник.

«В октябре я заметила, что у ребенка разорван воротник одежды. Когда я спросила его об этом, он указал на фотографию воспитательницы Илахи. Тогда я позвонила ей и сделала предупреждение», - рассказала мать.

А. Адыгезалова отметила, что по поводу инцидента, произошедшего в октябре прошлого года, она не стала обращаться к руководству яслей-сада. Однако она утверждает, что 8 апреля этого года ее ребенок снова подвергся насилию со стороны воспитательницы Илахи Гараевой: «Я увидела след от ожога на руке. Когда спросила ребенка, он ответил: «В садике тетя обожгла». Сын рассказал, что воспитательница избила его за просьбу сменить подгузник. Когда он заплакал, она накричала на него, чтобы он замолчал, а так как он не успокаивался, нагрела на кухне нож и приложила к руке».

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов сообщил по данному вопросу, что в полицию поступила информация о предполагаемом нанесении телесных повреждений малолетнему ребенку в детском саду на территории Сураханского района: «Для определения степени тяжести повреждений назначена соответствующая экспертиза. Расследование продолжается».

В Управлении образования города Баку сообщили Qafqazinfo, что по факту предполагаемого давления на ребенка в яслях-саду №273 проводится проверка: «Если в результате расследования утверждения подтвердятся, будут приняты соответствующие меры согласно законодательству. Отметим, что любые негативные случаи в образовательных учреждениях недопустимы. Мониторинги в учебных заведениях носят регулярный характер».