Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет в Москву на мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, на автомобиле, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Фицо ранее заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Позже эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера формально еще рассматривает Польша, однако глава МИД республики Радослав Сикорский заявил в понедельник, что данный вопрос "перестал существовать".

"Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле", - рассказал собеседник агентства.