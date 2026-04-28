Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

Будут отстроены заново частные жилые дома, разрушенные в результате селя.

Как сообщает 1news.az, это нашло отражение в утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева «Перечне работ по устранению негативных последствий ущерба, причинённого в результате проливных дождей и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана».

Согласно распоряжению, строительство частных жилых домов будет осуществляться в Бинагадинском районе города Баку, а также в Хачмазском, Гусарском, Шабранском, Сиязаньском, Губинском и Хызинском районах Министерством по чрезвычайным ситуациям.

В целях обеспечения непрерывности работ, проводимых в направлении устранения последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана, а также для недопущения повторения аналогичных случаев в будущем из предусмотренного в госбюджете на 2026 год резервного фонда президента в общей сложности выделено 85 869 260,0 манатов для реализации мер, предусмотренных в приложении к данному распоряжению.