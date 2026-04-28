 Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

First News Media13:40 - Сегодня
Территория в Сураханы принадлежит спортивно-оздоровительному центру «Нефтчи» (СОЦ).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Futbolinfo.az, об этом заявил советник председателя правления спортивного клуба «Нефтчи» Садых Садыхов в ответ на вопрос относительно базы в Сураханы и претензий «Карабаха» на нее.

«Руководство «Карабаха» прекрасно знает, что для развития клуба эта территория была сдана им в аренду на 25 лет. Потому что в те времена ситуация в Гузанлы была не такой, как сейчас. Нам нужно развитие футбола в Гузанлы. На базе в Сураханы мы воспитали таких спортсменов, как Фарид Мансуров, Ровшан Байрамов, Расул Чунаев.

Каждый день туда приходят 700–800 детей, у нас есть отличные залы. Это единственная территория в Сураханы, которая предоставляется бесплатно. Пойди и скажи «Карабаху», что хочешь посмотреть на их территорию, — пустят ли они тебя? А к «Нефтчи» можно подойти и записать ребенка на занятия спортом без всякой платы. Хорошо, допустим, мы отдадим свою территорию «Карабаху», но куда тогда пойдут дети, которые занимаются спортом? Почему они хотят именно эту территорию? Потому что там есть все условия. Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место? Пусть идет на пустующие земли и строит там свою базу. Пусть приведет в порядок Гузанлы и принимает там свою команду», — заявил С. Садыхов.

Поделиться:
279

Актуально

Политика

Общество

Xроника

Общество

Спорт

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 14:48

Сегодня, 14:37

Сегодня, 14:33

Сегодня, 14:30

Сегодня, 14:27

Сегодня, 14:22

Сегодня, 14:18

Сегодня, 14:15

Сегодня, 14:13

Сегодня, 14:10

Сегодня, 14:07

Сегодня, 14:02

Сегодня, 14:00

Сегодня, 13:57

Сегодня, 13:55

Сегодня, 13:53

Сегодня, 13:50

Сегодня, 13:40

Сегодня, 13:38

Сегодня, 13:35
Все новости
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50