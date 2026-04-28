В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

В ряде районов Азербайджана будут построены защитные дамбы на реках для предотвращения негативных последствий селевых потоков и наводнений.

Как сообщает 1news.az, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Согласно документу, защитные каменные и бетонные дамбы будут возведены в Шабранском районе на реке Давачичай, на реке Агсучай (Агсуинский район), на реке Гарачай (Губинский район), на реках Гусарчай и Гарачай (Хачмазский район), а также на реке Пенсерчай (Астаринский район).

Отметим, в целях обеспечения непрерывности работ, проводимых в направлении устранения последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана, а также для недопущения повторения аналогичных случаев в будущем из предусмотренного в госбюджете на 2026 год резервного фонда президента в общей сложности выделено 85 869 260,0 манатов для реализации мер, предусмотренных в приложении к данному распоряжению.

В рамках распоряжения Госагентство водных ресурсов Азербайджана на выполнение этих и других работ получит 21 443 875 маната.