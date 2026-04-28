Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

First News Media13:57 - Сегодня
Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сохраняющиеся ограничения на образование девочек и участие женщин в трудовой сфере могут привести Афганистан к серьезному кадровому кризису уже к 2030 году.

Об этом говорится в новом аналитическом докладе ЮНИСЕФ.

По оценкам организации, страна рискует потерять до 20 тысяч женщин-учителей и около 5,4 тысячи медицинских работников. Эксперты предупреждают, что сокращение числа квалифицированных специалистов негативно скажется как на системе образования, так и на здравоохранении.

В исследовании отмечается, что доля женщин на государственной службе снизилась с 21% до 17,7% в период с 2023 по 2025 год. Одновременно ограничения уже наносят экономический ущерб, ведь ежегодные потери из-за недопуска женщин к обучению и работе оцениваются в 84 миллиона долларов.

Особую тревогу вызывает ситуация в медицине: в ряде регионов женщины по социальным причинам не могут обращаться к врачам-мужчинам, поэтому сокращение числа женщин-медиков напрямую ограничивает доступ к помощи для матерей и детей.

По данным ЮНИСЕФ, Афганистан сталкивается с двойной проблемой, так как страна теряет действующих специалисток и одновременно лишается нового поколения кадров, которое могло бы их заменить.

После введенного в сентябре 2021 года фактического запрета на среднее образование для девочек обучение уже прервали около миллиона школьниц. Если ограничения сохранятся до 2030 года, после начальной школы без образования могут остаться более двух миллионов девочек.

Актуально

Политика

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения ...

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Xроника

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Общество

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

В мире

Рада в 19-й раз продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

В Мали в ходе атак есть жертвы среди российского «Африканского корпуса»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Турецкий парламент одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Свекровь застрелила бывшую королеву красоты Мексики из-за ревности к сыну - ВИДЕО

В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

Последние новости

Рада в 19-й раз продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Сегодня, 14:52

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Беларусью

Сегодня, 14:37

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Сегодня, 14:33

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Сегодня, 14:27

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət»

Сегодня, 14:22

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Сегодня, 14:18

Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

Сегодня, 14:15

В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Сегодня, 14:13

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 14:10

В школах усилены меры контроля за запрещёнными предметами в рюкзаках учеников

Сегодня, 14:07

В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

Сегодня, 14:02

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Сегодня, 14:00

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сегодня, 13:57

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Сегодня, 13:55

Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

Сегодня, 13:53

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Сегодня, 13:50

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

Сегодня, 13:40

Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Сегодня, 13:38
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50