Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сохраняющиеся ограничения на образование девочек и участие женщин в трудовой сфере могут привести Афганистан к серьезному кадровому кризису уже к 2030 году.

Об этом говорится в новом аналитическом докладе ЮНИСЕФ.

По оценкам организации, страна рискует потерять до 20 тысяч женщин-учителей и около 5,4 тысячи медицинских работников. Эксперты предупреждают, что сокращение числа квалифицированных специалистов негативно скажется как на системе образования, так и на здравоохранении.

В исследовании отмечается, что доля женщин на государственной службе снизилась с 21% до 17,7% в период с 2023 по 2025 год. Одновременно ограничения уже наносят экономический ущерб, ведь ежегодные потери из-за недопуска женщин к обучению и работе оцениваются в 84 миллиона долларов.

Особую тревогу вызывает ситуация в медицине: в ряде регионов женщины по социальным причинам не могут обращаться к врачам-мужчинам, поэтому сокращение числа женщин-медиков напрямую ограничивает доступ к помощи для матерей и детей.

По данным ЮНИСЕФ, Афганистан сталкивается с двойной проблемой, так как страна теряет действующих специалисток и одновременно лишается нового поколения кадров, которое могло бы их заменить.

После введенного в сентябре 2021 года фактического запрета на среднее образование для девочек обучение уже прервали около миллиона школьниц. Если ограничения сохранятся до 2030 года, после начальной школы без образования могут остаться более двух миллионов девочек.