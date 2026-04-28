Турция не разрешила пролет самолета президента Израиля в Астану

Турция не предоставила разрешение на пролёт через своё воздушное пространство самолёту президента Израиля Исаака Герцога, направлявшегося в Астану, сообщает новостной портал гражданской авиации HavasosyalMedya.

«Из-за отказа Анкары маршрут был изменён, и борт проследовал через Европу и Россию», — отмечается в сообщении.

По данным издания, при стандартном маршруте самолёт мог бы следовать через Турцию, Армению и Азербайджан, что существенно сокращает время в пути.

В результате изменения маршрута перелёт из Тель-Авива в столицу Казахстана занял около восьми часов.

Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, но открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран. Израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил ранее дипломатический источник в Анкаре.

Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.

