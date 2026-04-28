Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

Большое количество виртуальных зелёных карт, выдаваемых учащимся, свидетельствует о преобладании позитивного поведения в школах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на заявление руководителя Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, действующего при Министерстве науки и образования, Эшги Багирова, сделанное на сегодняшнем брифинге.

Он также отметил, что общеобразовательные учреждения страны разработали документ «Правила дисциплины обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

«В соответствии с правилами была проведена статистическая сравнительная оценка зелёных, жёлтых и красных карт, выдаваемых учащимся. Высокий показатель зелёных карт подтверждает положительные изменения в школьной среде. Так, согласно отчётам за январь и февраль текущего года, в общеобразовательных школах страны было выдано 29 161 жёлтая карта, 5 831 красная карта и 46 383 зелёные карты», - рассказывает Э. Багиров.