Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ряде регионов Азербайджана наблюдается неустойчивая погода с порывистым ветром и дождём, которая, по прогнозам, сохранится в течение ближайших двух дней.

В связи с поступившим предупреждением Главное управление государственной дорожной полиции обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать повышенную осторожность при выезде на дорогу и строго придерживаться правил дорожного движения.

Владельцам и водителям транспортных средств с прицепом, тентом, а также длинномерных грузовых автомобилей необходимо проявлять особую ответственность, помнить об опасности вождения в ветреную погоду и уделять особое внимание надёжной укладке и креплению перевозимого груза.

Принимая во внимание ожидаемое усиление осадков в отдельных районах, водителям следует принять надлежащие меры предосторожности: в дождливую и туманную погоду контролировать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию, а также следить за технической исправностью автомобиля — в особенности за работоспособностью световых приборов и стеклоочистителей.

Пешеходам также не следует пренебрегать неблагоприятными погодными условиями и необходимо воздерживаться от действий, создающих угрозу жизни и здоровью как их самих, так и других участников дорожного движения.