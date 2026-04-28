В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Основное изменение в приёме на работу директоров заключается в том, что кандидаты будут отбираться из числа учителей, набравших высокие баллы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на заявление руководителя Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, действующего при Министерстве науки и образования, Эшги Багирова, сделанное на сегодняшнем брифинге.

По его словам, ключевым изменением в процессе назначения директоров и их заместителей является учёт баллов, набранных кандидатами на тестовом экзамене в рамках сертификации педагогов, в качестве одного из основных критериев отбора.

«Для кандидатов, не участвовавших в сертификации, в качестве основного показателя будут рассматриваться результаты тестового экзамена конкурса по приёму на работу учителей либо диагностической оценки педагогов», - отмечает Э.Багиров.