Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

С целью оценки исполнения инструкций, направленных в образовательные учреждения в сфере здоровья и безопасности учащихся, региональные управления образования в течение первых двух месяцев текущего года провели мониторинг более чем в 3100 школах.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров в ходе сегодняшнего брифинга.

«В ходе мониторингов были изучены санитарно-гигиеническое состояние школ, проводимые мероприятия по информированию и просвещению учащихся, работа социально-психологических служб, состояние школьной инфраструктуры, а также реализация антибуллинговых мер и другие вопросы», - отметил Э.Багиров.