Bloomberg: ЕС может ужесточить условия выдачи Киеву финансирования на €90 млрд

Власти ЕС требуют от Украины проведения налоговых изменений, в противном случае сообщество введет более строгие условия предоставления финансирования Киеву в размере €90 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Украина должна увеличить НДС до 20% для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше €77,4 тыс. Агентство отметило, что данная реформа может вызвать напряженность в украинском обществе.

Источник: ТАСС