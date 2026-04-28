Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает допустимым обладание Ирана ядерным оружием.

Oб этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Он (Мерц - ред.) не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я делаю кое-что в отношении Ирана прямо сейчас, что другие страны или президенты должны были сделать давным-давно", - следует из публикации.

Трамп резко раскритиковал позицию канцлера ФРГ и поставил под сомнение эффективность его управления страной, следствием чего назвал ухудшающуюся экономическую ситуацию в Германии:

"Неудивительно, что дела у Германии идут так плохо, как в экономическом, так и в других отношениях!". - подытожил американский лидер.

Ранее Мерц выразил скепсис по поводу скорого окончания войны в Иране, поскольку у США нет убедительной стратегии по достижению мира. "В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры", - заявил канцлер.

По его словам, решение США начать войну против Ирана, тем более без консультаций с ЕС, было необдуманным, и он не раз заявлял об этом Трампу.