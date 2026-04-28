Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

First News Media23:20 - 28 / 04 / 2026
Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает допустимым обладание Ирана ядерным оружием.

Oб этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Он (Мерц - ред.) не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я делаю кое-что в отношении Ирана прямо сейчас, что другие страны или президенты должны были сделать давным-давно", - следует из публикации.

Трамп резко раскритиковал позицию канцлера ФРГ и поставил под сомнение эффективность его управления страной, следствием чего назвал ухудшающуюся экономическую ситуацию в Германии:

"Неудивительно, что дела у Германии идут так плохо, как в экономическом, так и в других отношениях!". - подытожил американский лидер.

Ранее Мерц выразил скепсис по поводу скорого окончания войны в Иране, поскольку у США нет убедительной стратегии по достижению мира. "В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры", - заявил канцлер.

По его словам, решение США начать войну против Ирана, тем более без консультаций с ЕС, было необдуманным, и он не раз заявлял об этом Трампу.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50