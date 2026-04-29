На курорте Трампа установили его большую позолоченную статую

На гольф-курорте Trump National Doral появилась статуя американского президента Дональда Трампа высотой в 4,5 м, став главной темой обсуждения на тренировочном полигоне во время проведения чемпионата Профессиональной ассоциации гольфа, передает Golfweek.

Созданная художником Аланом Коттрилом, статуя выполнена из позолоченной бронзы.

Она была установлена на курорте в начале апреля. Ее высота составляет 4,5 м, а вместе с пьедесталом — 6,7 м.

Памятник изображает Трампа с поднятым кулаком, имитируя его позу после покушения на президента летом 2024 года.

Издание приводит реакции профессиональных гольфистов, которых заинтересовал памятник. Так, Мэверик Макнили охарактеризовал статую как «очень высокую и очень золотую».

В апреле прошлого года Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club.

Статую ему подарил бизнесмен Энтони Константино. Она получила название «Монумент непокорности» и была размещена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа. На памятнике Трамп так же изображен с поднятой рукой и сжатым кулаком.

Источник: РБК