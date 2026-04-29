В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением.

Об этом заявили в ПО «Азеригаз».

Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ в Сабунчинском и Сураханском районах 29 апреля с 10:00 и до их завершения будет временно приостановлена подача газа в посёлке Рамана (территория, известная как «Сюдчюлюк совхозу»), на улице Э.Мехремова, в жилом комплексе «Социальные дома», на части территории «Даш кархана» (каменный карьер), а также в посёлке Зых.