На трассе Зыхский круг - Аэропорт снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге от Зыхского круга в направлении аэропорта ограничение скорости по всем полосам движения снижено на 20 км/ч.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудники центра внесли соответствующие изменения на информационно-скоростных табло.

Кроме того, на всех табло размещен знак "Скользкая дорога".

Водителей убедительно просят соблюдать установленный скоростной режим.