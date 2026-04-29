СМИ: демократы Конгресса могут подать в суд на Трампа из-за операции в Иране

Американские законодатели от Демократической партии изучают возможность подать судебный иск против президента США Дональда Трампа, если он после 1 мая продолжит военную операцию против Ирана, не получив на это одобрение Конгресса.

Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

В соответствии с резолюцией о военных полномочиях от 1973 года президент США обязан в течение двух суток уведомить Конгресс о вводе войск в зоны заграничных военных действий и может использовать их без согласия законодателей не более 60 дней с возможностью продления не более чем на 30 дней в случае, если этот срок необходим для безопасного вывода американских военных из зоны конфликта.

Как отмечает издание, Трамп 2 марта официально сообщил Конгрессу о начале военных действий против исламской республики, это значит, что у главы Белого дома есть возможность до 1 мая продолжать операцию без одобрения законодателей.

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США от Демократической партии считают, что приближающийся 60-дневный дедлайн может предоставить им наилучший шанс оспорить войну, которая, по их мнению, была начата незаконно, пишет Time. Пока что обсуждение подачи иска находится на ранней стадии, отмечает журнал, но этот процесс может активизироваться в случае продолжения военных действий после 1 мая.