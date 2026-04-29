Король Чарльз III выступил в Конгрессе США в поддержку Украины

Король Великобритании Чарльз III во вторник, 28 апреля, выступил с речью перед обеими палатами Конгресса США в Вашингтоне.

Британский монарх призвал Соединенные Штаты не отворачиваться от союзников в условиях геополитической напряженности вокруг Ирана и Украины.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы какая-либо страна могла справиться с ними в одиночку", - указал он.

В год, когда отмечается 250-летие независимости США от Великобритании, король напомнил, что партнерство двух стран "родилось из спора, но тем не менее стало крепким". "Я молюсь от всего сердца о том, чтобы наш союз продолжал защищать наши общие ценности <...> и чтобы мы игнорировали громкие призывы еще больше замкнуться в себе", - сказал британский монарх.

Чарльз III особо подчеркнул, что та же решимость, которая наблюдалась после терактов 11 сентября 2001 года, теперь нужна для "защиты Украины и ее необычайно мужественного народа - чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир".

Это всего лишь второе в истории выступление британского монарха перед американским законодательным органом - до этого речь в Конгрессе произнесла Елизавета II в 1991 году.

