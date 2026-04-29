В Товузе автомобиль врезался в стену, пострадали три человека - ФОТО

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Дондар Гушчу.

Автомобиль марки Mercedes под управлением Турала Мустафаева врезался в стену у въезда в село.

В результате аварии различные телесные повреждения получили 43-летний Турал Мустафаев, 28-летний Эльшан Назаров и 50-летняя Айнура Велиева.

Пострадавшие были доставлены машиной скорой медицинской помощи в Товузскую районную центральную больницу.

В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту проводится расследование.