В Товузе автомобиль врезался в стену, пострадали три человека - ФОТО
В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Дондар Гушчу.
Автомобиль марки Mercedes под управлением Турала Мустафаева врезался в стену у въезда в село.
В результате аварии различные телесные повреждения получили 43-летний Турал Мустафаев, 28-летний Эльшан Назаров и 50-летняя Айнура Велиева.
Пострадавшие были доставлены машиной скорой медицинской помощи в Товузскую районную центральную больницу.
В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту проводится расследование.
