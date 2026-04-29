На дорогах Баку наблюдаются пробки в 17 направлениях - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
2. улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
6. проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
7. проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
8. улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
9. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
13. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. проспект Бабека - в направлении центра;
15. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
16. улица Кероглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".