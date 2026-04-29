Обмеление Каспия: почему уровень воды снижается и к чему это приведет - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Каспийское море продолжает стремительно менять привычные очертания, и эти изменения становятся всё более заметными с каждым годом.

Уровень воды снижается, а береговая линия в ряде районов отступает на десятки метров, оставляя на виду участки дна, которые ещё недавно находились под водой. Эти изменения уже невозможно рассматривать как фоновую климатическую динамику — речь идёт о процессе, который напрямую влияет на прикаспийские государства, их экологию, инфраструктуру и экономику.

Эта проблема всё чаще оказывается в центре международных обсуждений. В частности, она поднималась в Астане в рамках Первого Регионального экологического саммита (RES), где около 1,5 тысячи участников из стран Центральной Азии, ЕС, ШОС и Ближнего Востока обсудили климатические и экологические риски региона.

Каспий здесь рассматривался как один из наиболее наглядных примеров того, как быстро меняется экологический баланс замкнутых водных систем.

Постепенно становится очевидно, что речь идёт не о временном отклонении, а о более глубоком процессе, который меняет саму систему Каспийского моря. По некоторым прогнозам экспертов, уровень моря может снизиться от 8 м до 21 м к середине этого столетия. Всё это усиливает риски, последствия которых уже начинают проявляться на практике.

Специально для 1news.az координатор временного секретариата Тегеранской конвенции — рамочного документа о защите Каспия — Махир Алиев сообщил, что в последние годы в Каспийском море наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня. После периода относительной стабилизации в середине 1990-х годов, начиная примерно с 2005 года, спад стал более выраженным и постоянным.

По его словам, данные спутниковых и гидрометеорологических наблюдений указывают на ускорение процесса снижения в последнее десятилетие, что позволяет рассматривать происходящее не как краткосрочные колебания, а как устойчивый долгосрочный тренд.

Особенность ситуации в том, что изменения не выглядят равномерными или последовательными. Но именно в этой «неравномерности» и заключается главный сигнал тревоги: экосистема Каспия перестраивается, а вместе с ней меняется и баланс прибрежных природных зон. То, что раньше рассматривалось как локальные наблюдения, сегодня приобретает межгосударственный характер — эффект в одном секторе моря постепенно отражается на всём регионе.

М.Алиев подчёркивает, что снижение уровня моря носит комплексный характер.

«Снижение уровня является многофакторным процессом, однако ключевыми драйверами выступают изменение климата, снижение речного стока и антропогенное воздействие», — отмечает он.

По его словам, повышение температуры усиливает испарение, а сокращение стока Волги, обеспечивающей до 80% притока воды, напрямую влияет на водный баланс.

«В настоящее время наиболее значимым фактором считается изменение климата и связанный с ним рост испарения, однако в сочетании со снижением речного стока эффект усиливается», — добавляет эксперт.

На этом фоне усиливается ключевой вопрос: что дальше? Всё чаще звучит идея о необходимости перейти от фиксирования происходящего к попытке просчитать его развитие на десятилетия вперёд. Обсуждается разработка долгосрочных сценариев — вплоть до 50-летнего горизонта. И речь здесь уже не просто о прогнозах, а о попытке понять, в каком направлении движется вся система Каспийского моря в условиях усиливающейся климатической нестабильности.

Говоря о последствиях, эксперт обращает внимание на уже заметные изменения на побережье Азербайджана.

«В мелководных районах формируются новые участки суши, меняются условия обитания рыб, наблюдается сокращение численности отдельных видов», — отмечает он.

Однако не все эксперты оценивают такие прогнозы однозначно. Профессор Эконометрики, эксперт фонда парламентаризма Казахстана по каспийскому морю Нурлан Мумбаев эксклюзивно для 1news.az сообщил, что идея долгосрочного прогнозирования уровня Каспийского моря на горизонте 30–50 лет в целом имеет научную основу, однако остаётся крайне сложной с точки зрения практической точности. По его словам, природные колебания уровня Каспия могут носить циклический характер, что теоретически позволяет рассматривать долгосрочные сценарии, однако их достоверность напрямую зависит от качества исходных данных и устойчивости климатических моделей.

В политической и региональной повестке тема Каспия становится всё более заметной. Казахстан занимает в этой дискуссии одну из активных позиций. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее подчёркивал необходимость усилить координацию между прикаспийскими государствами. По сути, это попытка перевести обсуждение Каспия в формат долгосрочного совместного управления рисками.

Отдельно Казахстанский эксперт обращает внимание на необходимость усиления региональной координации в мониторинге Каспия. По его оценке, текущий уровень взаимодействия между прикаспийскими государствами остаётся недостаточным, а существующие механизмы обмена данными работают не в полной мере. Он подчёркивает, что только формирование единой системы наблюдений и регулярный обмен сопоставимой информацией позволит перейти от разрозненных оценок к комплексному пониманию происходящих процессов.

Для Казахстана эта повестка носит двойной характер — экологический и практический. Страна участвует в мониторинге состояния Каспия, развивает научные исследования и продвигает идею обмена данными между прикаспийскими государствами, стремясь сформировать более целостное понимание происходящих процессов.

Как подчёркивает Н.Мумбаев, одной из ключевых проблем точного моделирования изменений уровня Каспия остаётся ограниченность и несопоставимость исходных данных между прикаспийскими странами. По его словам, различия в методиках наблюдений, а также недостаточная точность данных по речному стоку и испарению существенно снижают надёжность прогнозных моделей. Дополнительную сложность создают геологические факторы, которые практически невозможно полностью учесть в стандартных климатических расчётах.

Параллельно усиливается и международное измерение. Россия выступает с инициативами по расширению научного сотрудничества и развитию совместных исследовательских программ, подчёркивая необходимость комплексного подхода к изучению Каспийского моря как единой системы. Иран также активно включён в обсуждение, заявляя о заинтересованности в развитии многостороннего диалога и проведении саммита прикаспийских государств, рассматривая Каспий как общую экологическую и стратегическую зону ответственности.

Тем не менее, даже при растущем внимании к проблеме, согласованного подхода к её решению пока нет.

Каспий продолжает отступать, и этот процесс уже перестал быть предметом исключительно научных оценок. Меняется сама структура экосистемы моря, а вместе с ней — условия жизни, экономические связи и природный баланс всего региона.

Всё это постепенно подводит к ключевому вопросу: смогут ли прикаспийские государства перейти от обсуждений к реальным совместным действиям до того, как снижение уровня воды станет необратимым.

Вюсаля Азимзаде