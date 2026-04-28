Посол Ирана вызван в МИД Великобритании

Посол Ирана Сейед Али Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании.

Oб этом сообщает Sky News.

Отмечается, что причиной стали действия Ирана в регионе, а также негативные высказывания иранской стороны в информационном пространстве.

В ведомстве отметили, что министр по делам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер в ходе встречи с послом заявил о недопустимости ряда недавних заявлений и действий, связанных с иранским дипломатическим представительством.

По информации ведомства, иранской стороне было указано на необходимость воздерживаться от любых форм коммуникации, которые могут быть интерпретированы как поощрение насилия в Великобритании или за пределами страны.

В заявлении также подчеркивается, что Лондон продолжит осуждать действия Ирана, угрожающие региональной безопасности.