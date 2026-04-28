Посол Ирана вызван в МИД Великобритании

First News Media22:00 - Сегодня
Посол Ирана Сейед Али Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании.

Oб этом сообщает Sky News.

Отмечается, что причиной стали действия Ирана в регионе, а также негативные высказывания иранской стороны в информационном пространстве.

В ведомстве отметили, что министр по делам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер в ходе встречи с послом заявил о недопустимости ряда недавних заявлений и действий, связанных с иранским дипломатическим представительством.

По информации ведомства, иранской стороне было указано на необходимость воздерживаться от любых форм коммуникации, которые могут быть интерпретированы как поощрение насилия в Великобритании или за пределами страны.

В заявлении также подчеркивается, что Лондон продолжит осуждать действия Ирана, угрожающие региональной безопасности.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50