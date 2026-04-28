Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что в начале июня намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом политик 28 апреля написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Я инициирую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня, символически в городе Берегово», — заявил он.

Другие детали предстоящей встречи и повестка обсуждения на данный момент не уточняются.

Газета L'Antidiplomatico 18 апреля сообщила, что Мадьяр тормозит процесс передачи помощи Украине. Авторы материала подчеркивают, что, хотя в Брюсселе и думали, что Мадьяр настроен более проевропейски, сейчас он диктует условия Евросоюзу (ЕС).

