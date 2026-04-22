«Я борюсь за справедливость» - отец погибшей девочки требует ответов по делу ясамальского пожара - ИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что со дня ужасной трагедии в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе прошло уже более пяти месяцев, время так и не принесло облегчения родным и близким погибших

Пожар в жилом доме, унесший жизни трех человек и ставший причиной госпитализации более двадцати жителей, остается глубокой, незаживающей раной. В тот роковой день в одно мгновение оборвались мечты нескольких семей: кто-то потерял отца, кто-то - мать, а кто-то лишился самого дорогого - своего ребенка.

Мы уже рассказывали о судьбе несовершеннолетней Ляман Гуламовой. Ее мама, руководитель Бакинского дома национальной одежды Кёнюль Велибейли, погибла в том пожаре, а сама Ляман спустя пять месяцев всё еще продолжает тяжелую борьбу с последствиями для здоровья.

Ранее мы также писали и о коменданте дома Самире Магомедове - отце семейства, чей жизненный путь также трагически оборвался в этом огне.

Среди тех, чья жизнь оборвалась в огне, был маленький ангел - шестилетняя Арзу Али гызы Ганбарли. Ребенок, чье сердце перестало биться там, где она должна была быть под защитой - в стенах родного дома. Она не успела повзрослеть, вдоволь поиграть со сверстниками, осуществить свои детские мечты.

Отец погибшей девочки, Али Гамбаров, сегодня ведет свою самую сложную борьбу - битву за справедливость. Будучи адвокатом и зная силу закона, в нашу редакцию он обратился прежде всего как родитель, чья душа разрывается от боли. Для него, как и для многих других пострадавших, важно, чтобы все виновные понесли заслуженную ответственность, а память о безвинных жертвах этой трагедии помогла предотвратить подобные катастрофы в будущем.

По словам убитого горем отца, суть дела заключается в том, что в связи с инцидентом был арестован руководитель стоматологической клиники Loft Dent, однако владелец данного учреждения и ресторана Loft - Аббасов Вугар Юсиф оглу - так и не был привлечен к ответственности. До сих пор остается неясным, каким образом и на каких основаниях собственник получил технические условия на эти объекты; в настоящее время прокуратура ведет расследование по этому поводу.

«Я дважды подавал ходатайства о привлечении Вугара Аббасова к ответственности и проведении разбирательства в его отношении, но по каким-то причинам на них до сих пор не последовало никакой реакции. Между тем следствие уже завершается, и материалы готовятся к передаче в Бакинский суд по тяжким преступлениям», - отметил адвокат.

Как уточнил наш собеседник, важно понимать, что Аббасов является хозяином обоих заведений и родственником задержанного главы клиники Loft Dent - Бахруза Сабих оглу Пашаева.

По словам адвоката, предприниматель оказывает протекцию своему родственнику, который в бизнесе лишь беспрекословно исполнял чужие поручения. Как отмечает А.Гамбаров, произвол там царил еще до трагедии, в том числе и при установке оборудования. Были и судебные тяжбы: собственник незаконно захватил значительную часть подвала здания.

«Мы верим в наше государство и видим, что работа ведется в правильном направлении. Однако меня беспокоит главный вопрос: кто стоит за этим человеком, на кого он опирается и почему в отношении него до сих пор не принимаются меры? Если бы не героические усилия сотрудников МВД и МЧС, в тот день могли бы погибнуть не три человека, а тридцать. Они буквально голыми руками разбивали стекла, чтобы спасти людей», - сообщил нам Али Гамбаров.

Как подчеркнул собеседник, представитель клиники взят под стражу - его вина очевидна и подтверждена фактами.

« Но эта проблема не решается наказанием одного лица. Подследственный был всего лишь марионеткой, выполнявшей чужую волю, и крайне тревожно, что на этапе завершения процесса истинный виновник все еще остается в стороне. Более того, Вугар Аббасов за кулисами выступает в роли «спонсора»: пытается покрыть ущерб пострадавшим, берет на себя расходы по восстановлению здания. Но если человек не чувствует за собой вины, зачем ему финансово закрывать этот вопрос?

«Я обращаюсь к вам как отец. Наше единственное желание - чтобы каждый, кто причастен к этой трагедии, от исполнителя до владельца, понес заслуженное наказание. И я верю, что так и будет», - добавил он.

В связи с этим мы обратились в Генеральную прокуратуру АР.

Как сообщили нам из Генпрокуратуры, поскольку предварительное следствие еще не завершено, предоставление каких-либо заявлений по данному поводу в настоящее время считается нецелесообразным.

Сегодня это дело - не только о юридических формальностях, но и о доверии к справедливости. Когда в трагедии гибнут люди, особенно дети, общество вправе ожидать полной и объективной оценки роли каждого, кто мог быть причастен.

Пока же остаются вопросы, на которые нет ответа. И именно они не дают этой истории стать прошлым - ни для семьи, потерявшей ребёнка, ни для общества в целом.

Редакция 1news.az продолжит следить за развитием событий. Потому что в подобных делах важно не только довести расследование до конца, но и убедиться, что за трагедией последует полная ответственность.

Примечание: фотографии погибшей девочки публикуются с согласия и пожелания отца ребенка.

Читайте по теме:

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет

В доме, где произошел пожар в Ясамале, был заблокирован аварийный выход?

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Генпрокуратура сделала заявление с связи с пожаром в Ясамале

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали