Дочь экс-чиновника Минюста арестована за мошенничество

Арестована дочь бывшего замначальника Центра судебной экспертизы Гамлета Мусаева.

Как передает "Qafqazinfo", М. Мусаева обвиняется в хищении путем мошенничества более полумиллиона манатов.

Согласно материалам следствия, Мусаева, вступив в преступный сговор с группой лиц, вошла в доверие к своей знакомой У. Гулиевой. Под предлогом содействия в ведении бизнеса сообщники выманили у потерпевшей в общей сложности 610 тысяч манатов.

Расследование было инициировано на основании заявления пострадавшей в полицию. По словам Гулиевой, совершая противоправные действия, Мусаева апеллировала к именам своих высокопоставленных родственников, что и внушило жертве доверие.

Несмотря на попытку скрыться от следствия, обвиняемая была задержана сотрудниками полиции.

Ей предъявлено обвинение по статье 178.4 УК АР (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

Решением суда в отношении Мусаевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца. Сообщается, что в настоящее время на обвиняемую имеются жалобы и от других лиц.

Напомним, что отец задержанной, Гамлет Мусаев, долгие годы занимал ответственные посты в системе юстиции, в том числе исполнял обязанности начальника Центра судебной экспертизы Министерства юстиции.