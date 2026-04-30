Пашинян назвал визит Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием.

Как передают ТГ-каналы, об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Я считаю, что произошло очень важное событие. Визиты заместителей премьер-министров двух стран я рассматриваю как исторические в логике мирного процесса и его институционализации. Я рад, что мы достигли этой вехи», — отметил Пашинян.

Читайте по теме:

Cостоялась очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы. Подписан протокол