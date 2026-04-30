Станет доступна онлайн-регистрация встреч с осужденными

Министерство юстиции запустило услугу «Онлайн-регистрация свиданий с осужденными» с целью более оперативной организации встреч.

Было отмечено, что новый сервис позволяет посетителям подавать онлайн-заявки на свидания, выбирать время и вид встречи, заранее регистрировать содержимое планируемых передач, а также отслеживать статус исполнения обращения в режиме реального времени.

Основная цель услуги - цифровизация процесса регистрации свиданий, повышение удовлетворенности граждан, а также минимизация документооборота в пенитенциарных учреждениях.

Услуга «Онлайн-регистрация свиданий с осужденными» доступна на официальном сайте Министерства юстиции в разделе «Электронные услуги». Посетители могут подать заявку, перейдя по ссылке и заполнив необходимые данные.

На данный момент внедрение электронной услуги началось в пилотном режиме в исправительном учреждении №4. В дальнейшем планируется поэтапное внедрение сервиса во всех пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции.