Фильм о Майкле Джексоне может получить продолжение - ВИДЕО

Студия Lionsgate рассматривает возможность создания продолжения биографического фильма «Michael», посвящённого жизни Майкл Джексон, после уверенного старта в мировом прокате.

Проект уже собрала около 237 млн долларов по всему миру, включая примерно 116 млн долларов в США и Канаде и более 120 млн долларов на международных рынках, при этом стартовый уикенд составил около 97 млн долларов, что стало одним из лучших результатов для биографических фильмов.

По данным американских СМИ, столь сильные кассовые показатели усилили интерес студии к развитию франшизы. Потенциальный сиквел может быть посвящён позднему периоду жизни артиста - 1990–2000-м годам, однако именно этот этап считается наиболее сложным с юридической точки зрения.

Речь идёт прежде всего о деле 1993 года, связанном с обвинениями семьи Джордана Чендлера. Хотя оно было урегулировано во внесудебном порядке без признания вины, его детали считаются чувствительными с точки зрения возможной экранизации. Дополнительные сложности могут вызвать и последующие судебные процессы 2000-х годов.

При этом, по информации источников, около 30% материала для продолжения уже может существовать в виде отснятых сцен, созданных в рамках первого фильма. Подчеркивается, что несмотря на юридические ограничения, высокий коммерческий результат усиливает вероятность того, что проект получит продолжение.

