 Фильм о Майкле Джексоне может получить продолжение - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Студия Lionsgate рассматривает возможность создания продолжения биографического фильма «Michael», посвящённого жизни Майкл Джексон, после уверенного старта в мировом прокате.

Проект уже собрала около 237 млн долларов по всему миру, включая примерно 116 млн долларов в США и Канаде и более 120 млн долларов на международных рынках, при этом стартовый уикенд составил около 97 млн долларов, что стало одним из лучших результатов для биографических фильмов.

По данным американских СМИ, столь сильные кассовые показатели усилили интерес студии к развитию франшизы. Потенциальный сиквел может быть посвящён позднему периоду жизни артиста - 1990–2000-м годам, однако именно этот этап считается наиболее сложным с юридической точки зрения.

Речь идёт прежде всего о деле 1993 года, связанном с обвинениями семьи Джордана Чендлера. Хотя оно было урегулировано во внесудебном порядке без признания вины, его детали считаются чувствительными с точки зрения возможной экранизации. Дополнительные сложности могут вызвать и последующие судебные процессы 2000-х годов.

При этом, по информации источников, около 30% материала для продолжения уже может существовать в виде отснятых сцен, созданных в рамках первого фильма. Подчеркивается, что несмотря на юридические ограничения, высокий коммерческий результат усиливает вероятность того, что проект получит продолжение.

Читайте по теме: 

Поделиться:
304

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял борцов, ставших победителями командного зачета чемпионата ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Общество

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Мнение

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Общество

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Малейка Аббасзаде: «Иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова»

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

В Азербайджане введены новые правила приёма в первый класс

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

Последние новости

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

Сегодня, 15:25

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

Сегодня, 15:22

Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Сегодня, 15:18

Армения намерена усилить собственный контроль над границами с Ираном и Турцией

Сегодня, 15:15

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

Сегодня, 15:12

Амирбеков: Визит Мелони в Азербайджан придаст дополнительный импульс отношениям Баку и Рима

Сегодня, 15:07

Пашинян прокомментировал инсинуации вокруг армянских церквей в Карабахе

Сегодня, 15:02

В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Сегодня, 14:52

Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Сегодня, 14:47

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Сегодня, 14:42

Фархад Мамедов: Армянская диаспора и европейские лоббисты объединились в борьбе против Пашиняна

Сегодня, 14:32

Мабелю Матизу грозит до 3 лет лишения свободы

Сегодня, 14:28

Пашинян: отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую

Сегодня, 14:23

В Армении ожидают, что дефицит сжиженного газа будет преодолен в ближайшие дни

Сегодня, 14:12

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Сегодня, 13:55

Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Сегодня, 13:50

Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Сегодня, 13:40

Пашинян назвал визит Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием

Сегодня, 13:20

В Баку автомобиль сорвался с подпорной стены - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Пятая станция «Фиолетовой линии»: точный адрес и текущее состояние строительства - ВИДЕО

Сегодня, 13:05
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50