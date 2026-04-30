 Зеленский ответил на предложение Путина объявить перемирие 9 мая | 1news.az | Новости
Зеленский ответил на предложение Путина объявить перемирие 9 мая

First News Media12:08 - Сегодня
Президент Владимир Зеленский поручил выяснить детали предложения президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на 9 мая, а также предложил в ответ прекратить огонь на долгосрочной основе.

"Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединённых Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии", написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны. «Выясним, о чём конкретно идёт речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чём-то большем.

Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надёжную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - отметил президент.

Напомним, 29 апреля помощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность объявить "перемирие" 9 мая.

После разговора американский президент Дональд Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным. По словам американского президента, разговор был "очень хорошим". Он выразил уверенность, что решение российско-украинской войны наступит "относительно быстро". Также он сказал, что предложил главе Кремля "краткосрочное прекращение огня".

Источник: «Украинская правда»

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

