Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Известный своими выгодными услугами мобильный оператор Nar, оставаясь приверженным принципам социальной ответственности, оказал поддержку проекту «Скамья надежды».

В рамках мероприятия, проведённого в Баку, детям с физическими ограничениями в возрасте от 6 до 12 лет были предоставлены специальные колесные кресла. В общей сложности 60 детей воспользовались данной инициативой. Предоставленные средства не только облегчают повседневную жизнь детей, но и поддерживают их более активную интеграцию в общество. Будучи лёгкими, удобными и соответствующими международным стандартам, а также обладая привлекательным дизайном, они повышают как физический комфорт, так и уверенность в себе.

«Мы, как Nar, в рамках нашей ESG-стратегии придаём особое значение поддержке уязвимых групп общества. Посредством таких инициатив, как “Скамья надежды”, для нас важно вносить вклад в улучшение качества жизни детей с физическими ограничениями и их более активную интеграцию в общество», – отметила директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокюма Керимова.

Отметим, что международная социальная инициатива «Скамья надежды» реализована более чем в 23 странах мира и оказала поддержку более чем 10 тысячам детей, будучи признанной одной из образцовых инициатив в данной сфере. В Азербайджане проект был реализован при партнёрстве Агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, по инициативе Посольства Государства Израиль в Азербайджанской Республике и при участии Nar.

