Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Известный своими выгодными услугами мобильный оператор Nar, оставаясь приверженным принципам социальной ответственности, оказал поддержку проекту «Скамья надежды».

В рамках мероприятия, проведённого в Баку, детям с физическими ограничениями в возрасте от 6 до 12 лет были предоставлены специальные колесные кресла. В общей сложности 60 детей воспользовались данной инициативой. Предоставленные средства не только облегчают повседневную жизнь детей, но и поддерживают их более активную интеграцию в общество. Будучи лёгкими, удобными и соответствующими международным стандартам, а также обладая привлекательным дизайном, они повышают как физический комфорт, так и уверенность в себе.

«Мы, как  Nar, в рамках нашей ESG-стратегии придаём особое значение поддержке уязвимых групп общества. Посредством таких инициатив, как “Скамья надежды”, для нас важно вносить вклад в улучшение качества жизни детей с физическими ограничениями и их более активную интеграцию в общество», – отметила директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокюма Керимова.

Отметим, что международная социальная инициатива «Скамья надежды» реализована более чем в 23 странах мира и оказала поддержку более чем 10 тысячам детей, будучи признанной одной из образцовых инициатив в данной сфере. В Азербайджане проект был реализован при партнёрстве Агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, по инициативе Посольства Государства Израиль в Азербайджанской Республике и при участии Nar.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних 7 лет является лидирующим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса клиентской лояльности. В основе этого успеха лежит последовательно реализуемая клиентоориентированная стратегия компании. Мобильный оператор предоставляет пользователям устойчивые и высококачественные услуги связи по доступным ценам, различные интернет-пакеты, а так же современную технологию eSIM.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял борцов, ставших победителями командного зачета чемпионата ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Общество

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Мнение

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Общество

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В мае будет 14 нерабочих дней

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

Последние новости

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

Сегодня, 15:25

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

Сегодня, 15:22

Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Сегодня, 15:18

Армения намерена усилить собственный контроль над границами с Ираном и Турцией

Сегодня, 15:15

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

Сегодня, 15:12

Амирбеков: Визит Мелони в Азербайджан придаст дополнительный импульс отношениям Баку и Рима

Сегодня, 15:07

Пашинян прокомментировал инсинуации вокруг армянских церквей в Карабахе

Сегодня, 15:02

В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Сегодня, 14:52

Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Сегодня, 14:47

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Сегодня, 14:42

Фархад Мамедов: Армянская диаспора и европейские лоббисты объединились в борьбе против Пашиняна

Сегодня, 14:32

Мабелю Матизу грозит до 3 лет лишения свободы

Сегодня, 14:28

Пашинян: отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую

Сегодня, 14:23

В Армении ожидают, что дефицит сжиженного газа будет преодолен в ближайшие дни

Сегодня, 14:12

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Сегодня, 13:55

Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Сегодня, 13:50

Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Сегодня, 13:40

Пашинян назвал визит Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием

Сегодня, 13:20

В Баку автомобиль сорвался с подпорной стены - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Пятая станция «Фиолетовой линии»: точный адрес и текущее состояние строительства - ВИДЕО

Сегодня, 13:05
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50