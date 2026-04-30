В политическом лексиконе Евросоюза термины «демократия», «права человека» и «верховенство закона» давно превратились в удобный инструмент, за которым скрывается банальный прагматизм, а зачастую - и прямой подкуп.

В этом смысле внимание привлекает очередной материал сайта «Minval», разоблачающий грязные игры европолитиков и «независимых экспертов», чья деятельность по отношению к Азербайджану является наглядной иллюстрацией того, как высокие европейские трибуны используются не для защиты прав человека, а для обслуживания интересов узких лоббистских групп. Говоря конкретнее - армянских диаспорских групп, которые никак не смирятся с установившейся в регионе поствоенной реальностью и стремятся изменить этот статус-кво.

Пытаясь реанимировать «карабахский вопрос», педалируя тему прав карабахских армян на возвращение, а также требуя освобождения главарей армянских сепаратистов, мировое, скажем так, армянство посредством нанятых им европолитиков и прочих лоббистов старается устанавливать барьеры на пути стремительно несущегося локомотива нормализации.

Показательным примером такой скоординированной лоббистской кампании стало «открытое письмо» трех десятков армянских НПО к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Коште. Приуроченное к предстоящему в Ереване 8-му саммиту Европейского политического сообщества, это послание насквозь пронизано манипуляциями. Под прикрытием гуманитарной повестки - требований по освобождению армянских задержанных - авторы письма фактически пытаются превратить авторитет Брюсселя в инструмент давления на Азербайджан. Вместо содействия реальному миру, эти организации, действующие в угоду реваншистским настроениям, используют гуманитарные вопросы как рычаг для блокирования процесса нормализации. Характерно, что в письме полностью игнорируются реалии поствоенного периода, а все внимание сосредоточено лишь на попытках реанимировать старую повестку, что лишь подтверждает ангажированность этих «правозащитных» структур, играющих по нотам тех же кукловодов.

Участие же в этой деструктивной деятельности известных политиков из Европы нельзя назвать случайной ошибкой. Речь тут идет уже о системном явлении, которое подрывает доверие к самим институтам ЕС.

Луис Морено Окампо: «правосудие» по прейскуранту

Одним из самых ярких примеров превращения правозащитной деятельности в доходный бизнес является фигура Луиса Морено Окампо. Человек, чье имя когда-то ассоциировалось с Международным уголовным судом, сегодня воспринимается, скорее, как «наемный рупор», готовый за соответствующее вознаграждение озвучить любую, даже самую абсурдную позицию.

Но теперь скандальный ореол вокруг отставного прокурора заиграл новыми красками, отмечает «Minval», приводя слова сына Окампо из некой беседы: «Чего мы должны добиться - это убрать Пашиняна, премьер-министра».

Но куда интереснее откровения самого Луиса Окампо, который без тени смущения рассказывает: «Если у меня есть компания, которая занимается такими вещами, мы можем делать это по себестоимости, потому что, например, прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый человек, который раньше был членом Европейского парламента. Он был юридическим советником…» На уточняющий вопрос собеседника: «Боррель?» Окампо отвечает: «Тот самый Боррель. Значит, этот человек сейчас работает для меня в Европейском парламенте. И там, в Европейском парламенте, я могу выступать, могу ставить вопросы, направлять их и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен и таким образом корректировать европейскую политику».

Стратегия Окампо амбициозна: объединив усилия с армянским лобби в США, он рассчитывает через европейские суды заставить Брюссель пересмотреть отношения с Азербайджаном. Темы «прав человека» здесь служат лишь удобным предлогом. По сути, бывший прокурор торгует своим статусом, превращаясь в закулисного манипулятора. Диктуя свою волю еврочиновникам, он окончательно дискредитирует правозащиту, открыто демонстрируя, что является не защитником справедливости, а высокооплачиваемым лоббистом.

Тот самый Жозеп Боррель: идеолог «двойных стандартов»

Если Окампо - это «полевой исполнитель», то на уровне институционального руководства ЕС идеологический тон был заложен бывшим верховным представителем по иностранным делам Жозепом Боррелем. Его риторика - это квинтэссенция высокомерия европейской бюрократии.

Знаменитое высказывание Борреля о «цветущем саде» Европы и «джунглях» вокруг - это не оговорка, а идеологический фундамент. В этой системе координат международное право применяется избирательно: если страна выгодна Брюсселю, то она - часть «сада» и ей прощаются любые преступления. Если же государство проводит независимую политику, отстаивает свой суверенитет и не желает плясать под дудку евробюрократов, как это, собственно, делает Азербайджан, оно автоматически зачисляется в «джунгли».

Именно при Борреле евроструктуры окончательно разучились слышать аргументы других стран. Вместо дипломатии мы видим диктат. Политика ЕС превратилась в механизм давления, где каждое решение продиктовано не справедливостью, а желанием наказать «непокорных» и поддержать «своих», вне зависимости от их реальных действий на международной арене.

Системный кризис: от «Катаргейта» до лоббизма

Коррупция в Европарламенте и других структурах ЕС - это не миф, а подтвержденная реальность. Вспомним скандал «Катаргейт», когда высокопоставленные депутаты Европарламента, включая бывшего вице-президента Еву Кайли, были пойманы с поличным при получении взяток. Это вскрыло нарыв: оказалось, что европейские «борцы за демократию» легко продают свое голосование и влияние тем, кто больше платит.

Почему же тогда сегодня те же самые институты позволяют себе учить жизни другие страны? Ответ прост: они пытаются скрыть собственную нечистоплотность за ширмой «морального превосходства». Когда европейский чиновник требует от Азербайджана следования принципам и нормам международного гуманитарного права, параллельно отрабатывая гранты или лоббистские гонорары от структур, враждебно настроенных к Баку, это не защита прав человека. Это банальная коррупция, облаченная в красивые слова.

Почему это важно?

Проблема заключается не просто в том, что отдельные политики и эксперты продажны - коррупция в любой системе явление неизбежное. Проблема в том, что деятельность Окампо и его кукловодов превратилась в опасную атаку на само будущее Южного Кавказа. Это удар не только по интересам Азербайджана, но и по самой Армении, и в целом по хрупкому балансу, который с таким трудом выстраивается в регионе.

По сути, мы наблюдаем циничную попытку сорвать мирный процесс и вернуть ситуацию к сценарию «управляемой дестабилизации». Архитекторам подобных игр, вроде Окампо и его покровителей в европейских кабинетах, мир в регионе невыгоден. В спокойных условиях их услуги по «поиску геноцидов» и «защите прав человека» становятся невостребованными. Им нужен постоянный тлеющий конфликт, чтобы обосновывать свое присутствие, свои гранты и свое право диктовать условия.

Для Армении, чье руководство пытается - пусть и медленно - нащупать путь к нормализации, такие «защитники» являются худшими врагами. Они пытаются заблокировать путь к развитию, удерживая регион в заложниках собственных амбиций и лоббистских схем. Для них страдания людей и риск нового кровопролития - лишь «издержки производства», конвертируемые в политическое влияние и финансовые потоки.

Европейский Союз, позволяя подобным дельцам от юриспруденции манипулировать своей внешней политикой, стремительно теряет «мягкую силу» и доверие. Мир видит, что за призывами к гуманизму часто скрываются интересы конкретных кошельков, желающих превратить Южный Кавказ в арену для бесконечных геополитических торгов.

Истина же заключается в том, что никакой «сад» не может быть построен на фундаменте хаоса и лжи. Рано или поздно эта карточная конструкция, возведенная на коррупции и попытках столкнуть народы лбами, рухнет под тяжестью собственной предвзятости. И единственное, что останется на руинах, - это осознание того, какую цену регион заплатил за амбиции «торговцев войной», вовремя не остановленных европейской бюрократией.