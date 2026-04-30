Президент: Румыния готова к объединению с Молдовой

Румыния готова пройти через процесс объединения с Молдовой, если жители республики выразят такое желание, заявил президент Румынии Никушор Дан.

Ранее президент Молдовы Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив свою позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. На этой неделе в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.

«Позиция Румынии, я полагаю, не изменилась со времен единогласного голосования парламента в 2018 году. Тогда было заявлено, что Румыния готова в любой момент, когда этого захотят граждане Республики Молдова», — заявил Дан журналистам, комментируя слова Санду.

Президент Румынии уточнил, что все зависит от «стремлений и демократических желаний граждан Республики Молдова», которые Бухарест уважает.

«Если будет большинство за этот проект, мы готовы», — подчеркнул он.

Молдова провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, опубликованным в декабре 2025 года молдавским Институтом социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдовы выступают против присоединения республики к Румынии.

