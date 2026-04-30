Политика под музыку: Макрон посетит Гюмри с концертом дружбы

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своего государственного визита в Армению посетит Гюмри.

По сообщению Арменпресс, 5 мая на площади Вардананц в Гюмри запланирован большой концерт, посвященный дружбе Армении и Франции и углублению культурного сотрудничества.

В программе концерта прозвучат армянские и французские тематические песни в исполнении известных армянских и французских артистов в сопровождении Армянского государственного симфонического оркестра.

На заседании 30 апреля правительство Армении приняло решение выделить на организацию концерта 392 миллиона 897,7 тысяч драмов (более $1 млн) из резервного фонда.