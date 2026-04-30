Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

При заказе или отправке почтовыми службами товаров, ввоз которых в страну запрещён либо допускается только на основании специального разрешения, необходимо строго соблюдать требования законодательства.

К таким товарам относятся ветеринарные препараты, пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества, не прошедшие государственные испытания, не имеющие подтверждения безопасности и не зарегистрированные в установленном порядке, семена без сертификатов соответствия и фитосанитарных сертификатов, биологически активные пищевые продукты, продовольственные и кормовые товары, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, а также продукты питания животного происхождения, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA).

Сообщается, что İKTA направило пользователям почтовых служб соответствующее напоминание.

Пользователям рекомендуется перед передачей почтовых отправлений уточнять в Агентстве продовольственной безопасности АР (AQTA) и у операторов почтовой связи соответствующие правила, ограничения и перечень необходимых документов.

Сообщается, что в соответствии со статьёй 18 Закона АР «О почте», за вложение в почтовые отправления предметов, запрещённых к пересылке законодательством, а также за ненадлежащую упаковку отправлений, в результате которой могут быть повреждены или испорчены другие почтовые отправления, материальную ответственность в равной степени несут как оператор почтовой связи, так и пользователи услуг.

Отмечается, что товары данной категории могут быть задержаны и конфискованы соответствующими органами исполнительной власти. В связи с этим каждому пользователю следует заблаговременно уточнить правовые требования, применяемые к перевозке и ввозу отправляемых предметов и товаров.

İKTA призывает граждан заблаговременно проверять правовой режим перевозки заказываемых или планируемых к отправке товаров, а при необходимости обращаться в регулирующий орган, AQTA или к операторам почтовой связи.

Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

