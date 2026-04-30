У ранее судимых жителей Огуза изъято 13 кг наркотиков

В Огузе у задержанных наркокурьеров изъято 13 кг марихуаны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники Огузского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе мероприятий по подозрению в наркокурьерстве были задержаны ранее неоднократно судимые 39-летний Парвиз Махмудов и 34-летний Ханлар Абдуллаев. У них было обнаружено и изъято более 13 килограммов марихуаны. Задержанные признались, что приобрели наркотики с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.