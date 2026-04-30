Правительство Армении ратифицировало устав Совета мира по Газе, после чего закон должен быть направлен на ратификацию в парламент.

«Министерство юстиции Армении сообщило, что устав Совета мира не содержит норм, противоречащих закону республики, предусматривающих изменение закона или принятие нового закона. Учитывая вышеизложенное, министерство иностранных дел считает целесообразной ратификацию устава Совета мира Национальным собранием (парламентом) Армении», — говорится в принятом решении.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Армения подписала устав Совета мира по Газе на основе участия без членских взносов в размере $1 млрд.

