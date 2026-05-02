Генерал Младич перенес новый инсульт в тюрьме в Гааге

Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Нидерландах, перенес инсульт, он доставлен в городскую больницу в Гааге, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Ранее Дарко сообщал, что начиная с 1 мая ждет ответ на поданный МОМУТ запрос о временном освобождении генерала для прохождения лечения в Сербии.

"Сегодня мы разговаривали с ним (с отцом - ред.) очень кратко по телефону около 10.00 (12.00 по бакинскому времени), а после полудня мне сообщили из МОМУТ, что он с симптомами инсульта доставлен в городскую гражданскую больницу в Гааге", - сказал Младич-младший

Он рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.

В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их брака, Ратко Младичранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.