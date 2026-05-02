Очередная семейная трагедия: муж убил супругу

В Агджабединском районе муж убил жену на почве семейного конфликта.

Как сообщает Карабахское бюро «Report», инцидент был зафиксирован в поселке Гиндарх района.

Житель села Марзили Агдамского района Аяз Аманхан оглы Салимов на почве семейного конфликта нанес топором увечья своей супруге, Назакет Видади гызы Салимовой (1978 года рождения). От полученных травм женщина скончалась.

А. Салимов задержан в качестве подозреваемого.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.