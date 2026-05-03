В Индии слон насмерть затоптал мужчину - ВИДЕО

В индуистском храме на юго-западе Индии слон сорвался с цепи и крушил все вокруг в течение двух часов.

Животное привезли в храм для проведения церемонии благословения, однако слон вышел из-под контроля. В результате инцидента погиб 40-летний мужчина, который доставил животное к месту праздника. До того как слона удалось усмирить, он успел ранить еще одного человека, который в настоящий момент находится в больнице. Полиция и местные жители пытались успокоить животное на протяжении двух часов. В итоге слона обездвижили с помощью дротиков с транквилизатором и привязали к дереву рядом с храмом.