Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Победителем забега в рамках "Бакинского марафона-2026", проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, стал турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу.

Вторым к финишу пришел украинец Виталий Шафар, третьим - представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

В женском забеге первое место заняла россиянка Елена Толстых, второе - азербайджанская спортсменка Анна Юсупова, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.

Отметим, что в этом году "Бакинский марафон" впервые проводился на полной дистанции в 42 км вместо 21 км. В нем приняли участие 25 тысяч человек.

Источник: Report