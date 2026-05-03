First News Media18:53 - 03 / 05 / 2026
МВФ раскритиковал ЕС

Большинство стран ЕС проводят неэффективную политику поддержки в ситуации высоких цен на энергию, оказывая помощь всем подряд и не ограничиваясь лишь наиболее уязвимыми группами населения.

С такой критикой в интервью газете Financial Times выступил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Он обратил внимание на то, что две трети субсидий и налоговых послаблений, введенных ЕС для смягчения последствий энергетического кризиса, не имеют четкого адресата. По словам Каммера, правительства ЕС "не делают выводов из уроков 2022 года", когда многие страны Европы реализовали затратные программы поддержки населения и предпринимателей от растущих цен на газ.

"Есть страны, у которых нет бюджетного пространства и которые фактически не могут позволить себе какие-либо меры, если они не компенсируются за счет других статей бюджета. У них крайне ограниченные возможности с точки зрения государственных финансов. И им нужно быть осторожными, чтобы рынки не отреагировали негативно", - сказал представитель фонда.

Он предупредил, что даже несмотря на то, что предпринимаемые правительствами действия довольно скромные, чиновники могут понять со временем, что их сложно отменить по политическим соображениям. И это приведет к большой нагрузке на бюджет.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50