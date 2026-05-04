Спешка на светофоре привела к аварии в Баку - ВИДЕО

Дорожно-транспортные происшествия нередко случаются именно из-за спешки некоторых водителей.

В частности, движение начинают ещё до полного включения зелёного сигнала светофора, а также на жёлтый сигнал - за считанные секунды до включения красного, что и приводит к авариям, об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом.

Центр интеллектуального управления транспортом еще раз напоминает водителям, что включение или мигание красного сигнала светофора запрещает движение. Кроме того, жёлтый сигнал также запрещает движение и предупреждает о скорой смене сигналов - для начала движения необходимо дождаться зелёного сигнала.

«Не стоит забывать, что соблюдение сигналов светофора является обязательным в соответствии со статьёй 60 Закона «О дорожном движении» - также отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Центром также опубликовано видео ДТП в Баку, которое могло бы не произойти, если бы водители подождали всего 1–2 секунды.