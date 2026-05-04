Ильхам Алиев выступил по видеосвязи на саммите ЕПС в Иреване - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Армении городе Иреван состоялся 8-й Саммит Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии в формате видеосвязи.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Доброе утро, приветствую всех вас из Баку. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Председателю Коште за приглашение выступить на Саммите Европейского политического сообщества.

Во время визита Председателя Кошты в Азербайджан менее двух месяцев назад мы обсудили мое участие в Саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в режиме видеоконференции.

Я также хотел бы сообщить аудитории, что во время своей встречи с Председателем ЕС Антониу Коштой и Председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они поинтересовались моим мнением об идее организовать саммит в мае 2026 года в Армении. Я поддержал эту идею. В свою очередь, я предложил, чтобы сохранить сбалансированный подход, провести один из последующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято. Поэтому я пригласил членов Европейского политического сообщества посетить Азербайджан в мае 2028 года. Кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью. Мы живем в мире всего девять месяцев и учимся жить в мире.

В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, лидеры Армении и Азербайджана подписали Совместную декларацию. Как уже упоминалось, Президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст мирного соглашения. Для нас, и я уверен, для наших армянских партнеров, мир достигнут. После достижения мира Азербайджан односторонне снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов. Через территорию Азербайджана в Армению было доставлено 28 тысяч тонн грузов. Азербайджан пошел еще дальше. Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо. Таким образом, начались торговые отношения. На сегодняшний день в Армению экспортировано 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов.

Еще одним достижением мирного процесса является развитие транспортной связности. «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, а также станет частью Среднего коридора. И Армения, и Азербайджан уже ощущают практические выгоды от мира. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность Европейской комиссии за её позицию в отношении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Одним из них является Европейский парламент, а другим — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Азербайджан является членом Совета Европы с января 2001 года. Кстати, в то время я, будучи главой азербайджанской делегации и в качестве члена парламента, являлся одним из активных членов ПАСЕ.

Наша делегация никогда не подвергалась ограничениям в Совете Европы вплоть до января 2024 года. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы сами выполнили 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге на протяжении 30 лет. Через четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции в отношении нашей делегации. К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода стереотипным методом работы для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. И в этом вопросе двойные стандарты недопустимы.

Теперь о Европейском парламенте: это собрание вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, преднамеренно непосредственно накануне саммита. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь.

Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности.

В ответ на это парламент Азербайджана 1 мая принял решение официально приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех областях, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан и инициировать процедуры выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест». Учитывая, что во время Саммитов Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и обсуждаем вызывающие озабоченность вопросы, я просто хотел довести до сведения наших коллег информацию о происходящем в этом отношении, чтобы не было места дезинформации и манипуляциям в связи с принятым решением.

В заключение я хотел бы поздравить Премьер-министра Пашиняна с проведением Саммита Европейского политического сообщества в Армении и сказать, что, несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу, Азербайджан привержен мирной повестке дня, и высказывания моего армянского коллеги являются явным тому подтверждением. Желаю Саммиту успехов. Спасибо.

8-й саммит Европейского политического сообщества пройдет сегодня, 4 мая, в Ереване под девизом «Строим будущее: единство и устойчивость в Европе».

Напомним, что первый саммит Европейского политического сообщества впервые состоялся в столице Чехии Праге 6 октября 2022 года. После этого саммит последовательно проводился в столице Молдовы Кишиневе, испанском городе Гранада, в Оксфордшире в Соединенном Королевстве, столице Венгрии Будапеште, столице Албании Тиране, столице Дании Копенгагене.

Европейское политическое сообщество объединяет лидеров около 50 европейских стран на равноправной основе, в духе единства и с общей целью. Оно предоставляет политическую платформу для содействия политическому диалогу и сотрудничеству с целью решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепления безопасности, устойчивости и процветания европейского континента. Саммит Европейского политического сообщества предоставляет европейским лидерам площадку для обмена опытом и расширения сотрудничества. Он не заменяет ни одну существующую организацию, структуру или процесс.