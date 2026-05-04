Иран заявляет об ударе, США утверждают, что корабли не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Американские корабли не получали повреждений в результате иранских атак.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"Ни один корабль ВМС США не был поражен. Силы США осуществляют операцию Project Freedom и обеспечивают соблюдение морской блокады иранских портов", - говорится в сообщении командования в X.

14:45

Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.

Об этом сообщает агентство Fars.

По его сведениям, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

Агентство отмечает, что пока не располагает информацией о масштабе ущерба или возможных жертвах в результате инцидента.