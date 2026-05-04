Макрон похвалил Пашиняна: восемь лет назад сюда никто бы не приехал

Президент Франции Эммануэль Макрон на панельной дискуссии в рамках VIII саммита Европейского политического сообщества высоко оценил деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Кстати, я считаю, что работа Никола Пашиняна в Армении в последние годы очень впечатляет. Будем честны, восемь лет назад сюда никто бы не приехал. И тот факт, что сегодня так много визитов в вашу страну, — это хороший сигнал», — заявил Макрон, как сообщает «Арменпресс».

По словам Макрона, в прошлом ряд стран относились к Армении иначе. «Восемь лет назад многие страны за этим столом рассматривали эту страну как настоящий спутник России. Никол Пашинян провел Бархатную революцию и решил защитить свою страну от России. И из-за этого он подвергался и продолжает подвергаться ежедневным нападкам», — отметил президент Франции.

Он также подчеркнул европейский выбор Армении. «Тот факт, что он принял решение о мире и Европе, — это очень сильный сигнал», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что война сопротивления в Украине, стратегия Армении и шаги, предпринятые в Молдове, свидетельствуют об общем европейском направлении этих стран. «В последние годы мы, европейцы, решили выразить общее беспокойство и не зависеть ни от одной великой державы. И это также одна из важных предпосылок стратегической автономии», — подчеркнул Макрон.