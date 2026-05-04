Культура, спорт и фестивали: чем запомнились последние недели в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В последние недели Баку пережил редкий по своей плотности и настроению период, когда городская повседневность практически растворилась в череде масштабных событий.

Культурные инициативы, спортивные проекты и новые форматы городских фестивалей сформировали ощущение непрерывного праздника, объединив как жителей столицы, так и многочисленных гостей из-за рубежа.

Особое место в этой насыщенной программе занял Международный фестиваль ковра, открывшийся в историческом сердце города, Ичеришехер, на площади Гоша Гала. Мероприятие, прошедшее в первые дни мая, стало не только демонстрацией традиционного ремесла, но и попыткой переосмыслить роль ковроткачества в современной культуре.

Участие мастеров, дизайнеров и исследователей из разных стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Пакистан и Узбекистан, подчеркнуло международный характер события и его значение для профессионального обмена.

Фестиваль был приурочен к символическим датам, юбилеям включения Ичеришехер в список всемирного наследия UNESCO и признания азербайджанского ковроткачества объектом нематериального культурного наследия. Эти обстоятельства задали мероприятию так же в определенной степени репрезентативный характер, ведь речь шла о демонстрации культуры страны на международной сцене.

Кроме того, фестиваль предложил посетителям широкий спектр активностей, начиная от мастер-классов, в ходе которых ткачихи демонстрировали процесс создания ковра - от обработки сырья до окрашивания нитей, - до концертов и кинопоказов под открытым небом.

Важной частью стала и ярмарка локальных брендов, где ремесленники и производители представили свои изделия, тем самым усиливая связь между традицией и современной экономикой креативных индустрий.

Практически сразу после завершения культурной части городской повестки акцент сместился в сторону спорта.

Так, 3 мая в Баку прошел Бакинский Марафон 2026, который в этом году приобрел особенно масштабный характер. Старт забега был дан с площади Государственного флага, а маршрут впервые составил полноценную марафонскую дистанцию, 42 километра, завершившись на территории Sea Breeze.

В соревновании приняли участие около 25 тысяч человек, представляющих не только Азербайджан, но и широкий круг стран, от США и Великобритании до Китая и государств Центральной Азии. Такой уровень международного участия подчеркнул растущий статус марафона как значимого события в региональном спортивном календаре.

Отдельного внимания заслуживает инклюзивный характер забега. Как и в предыдущие годы, в нем приняли участие люди с ограниченными возможностями, а также участники с синдромом Дауна.

Победителем марафона стал турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу, продемонстрировавший лучший результат на дистанции. Однако, как отмечают организаторы, ключевым результатом события остается не спортивный рекорд, а вовлеченность тысяч людей и формирование новой городской традиции.

Еще одним важным элементом этой праздничной череды стал фестиваль джаза и вина, впервые проведенный в Баку на территории Приморского национального парка. Формат мероприятия оказался принципиально новым для городской культурной сцены, объединив музыкальную программу с гастрономическим опытом.

Открытие фестиваля сопровождалось выступлением известного пианиста Шахина Новрасли, а в последующие дни на сцене выступили как признанные мастера, так и молодые коллективы, включая Джавана Зейналлы и различные музыкальные ансамбли. Программа строилась на сочетании классического джаза, этно-джазовых экспериментов и оркестровых выступлений, что позволило охватить разные сегменты аудитории.

Фестиваль изначально был ориентирован на создание многослойного культурного пространства, где музыка выступает лишь одной из составляющих. Значительная часть внимания была уделена гастрономической составляющей, так, посетителям предлагались дегустации, презентации местных виноделов и мастер-классы, направленные на популяризацию национальной продукции.

Интерес к событию оказался высоким уже в первые дни, ведь площадка привлекла как жителей города, так и туристов.

В совокупности эти события задали Баку редкий по насыщенности ритм, в котором органично сосуществовали традиция, спорт и современные форматы городского досуга. Разные по масштабу и содержанию, они оказались связаны общим настроением открытости и вовлеченности, где каждый мог найти свою точку участия, будь то зритель, участник или просто наблюдатель.

Такая концентрация инициатив на коротком временном отрезке показала, что город способен не только принимать крупные события, но и выстраивать между ними логичную и живую связь.

В результате Баку на несколько недель стал пространством, где культурная и общественная жизнь ощущается как единый, непрерывный процесс.