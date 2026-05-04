Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 5 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако к вечеру в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+13°, днём - +15…+19°. Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных зонах они могут быть интенсивными, с грозами и градом, а в высокогорье - переходить в снег. В некоторых районах временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+14°, днём - +18…+23°, в горах ночью +3…+8°, днём - +12…+17°.