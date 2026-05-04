ЕС усиливает поддержку Армении в контексте мирной повестки

Европейский союз стремится поддержать Армению, чтобы продемонстрировать, что мир приводит к процветанию.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время панельной дискуссии на VIII саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Мы хотим поддержать Армению, чтобы показать, что мир приносит процветание и что коммуникации могут сыграть ключевую роль на Южном Кавказе – так же, как сталь и уголь способствовали укреплению мира и процветания при создании Европейского союза», – отметила председатель Европейской комиссии, опубликовав на своей странице в X фрагмент своего выступления на панельной дискуссии в рамках Европейского политического сообщества.