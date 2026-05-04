Канада подозревает Индию во вмешательстве в дела страны

Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) включила Индию в список стран, предположительно причастных к шпионажу и вмешательству во внутренние дела североамериканского государства.

По сообщению газеты The Times of India, в опубликованном докладе CSIS за 2025 год Индия наряду с Китаем, Россией, Пакистаном и Ираном значится в списке государств, которые подозреваются в подобной деятельности на территории Канады.

Как считают авторы доклада, Индия в 2025 году поддерживала тайные связи с канадскими политиками, журналистами и членами индийской диаспоры в стране для оказания влияния и продвижения своих интересов. "Нью-Дели тем самым добивался блокировки в Канаде критики индийского правительства и создания атмосферы страха в канадском обществе", - приводит издание выдержки из документа. Разведслужба также указала, что некоторые члены сикхской общины в Канаде используют свои связи с местными гражданами для сбора средств в целях финансирования "насильственной деятельности в Индии".

Ранее Индия и Канада договорились разработать совместный план работы для координации сотрудничества в вопросах национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также для практического взаимодействия в решении общих проблем, таких как транснациональные преступные сети.

Договоренности призваны снизить напряженность в отношениях между Индией и Канадой, возникшую после дипломатического конфликта, начавшегося в сентябре 2023 года, когда бывший канадский премьер Джастин Трюдо обвинил индийское правительство в причастности к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Этот инцидент привел к взаимной высылке дипломатов и усугубил кризис в отношениях двух стран.

В июне 2025 года на полях саммита Группы семи (G7) новый глава правительства Канады Марк Карни и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились начать процесс восстановления нормальных отношений двух стран и назначить новых послов в Оттаву и Нью-Дели.

Источник: ТАСС